Surat News; रन फॉर यूनिटी में दौड़े हजारों लोग

दमण. लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती एवं राष्ट्रीय एकता दिवस पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। मोटी दमण फुटबाल मैदान पर दमण दीव एवं दानह के प्रशासक प्रफुल पटेल ने उपस्थित लोगों को शपथ दिलाई गई। इसके पश्चात झंडी दिखाकर दौड़ शुरू कराई गई। मौके पर कलक्टर डॉ.राकेश मिन्हास, वित्त सचिव देवेन्द्र ङ्क्षसह, पुलिस अधीक्षक विक्रमजीत ङ्क्षसह, उपकलक्टर चार्मी पारेख, डीएमसी सीओ गुरप्रीत ङ्क्षसह, उपकलक्टर अंकिता मिश्रा, नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश पटेल सहित अनेक सदस्य उपस्थित थे। दौड़ मोटी दमण फुटबाल मैदान से लाईट हाउस, लिंक रोड से पुलिस आउट पोस्ट, म्युनिसिपल मार्केट होकर वापस मोटी दमण फुटबाल मैदान पहुंची। दौड़ में विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों,सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों,सामाजिक संगठनों के अग्रणियों सहित अनेक लोग उपस्थित थे।

जिस तरह किसी श्रद्धास्थल पर आकर असीम शांति मिलती है, एक नई ऊर्जा मिलती है, वैसी ही अनुभूति मुझे यहां सरदार साहब के पास आकर होती है।



