murder : पहले धमकी दी और फिर सीने में खंजर घोप कर की हत्या

- हफ्ताखोरी का विरोध करने वाले युवक को बदमाशों ने

- रात में पान की दुकान से घर रहा था युवक, पुलिस ने पांच को पकड़ा

- Youth was coming home from paan shop at night, police caught five