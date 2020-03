GANG RAPE : सामूहिक बलात्कार के बाद तेजाब से जलाने की धमकी

- दसवीं की छात्रा का अश्लील वीडियो बनाया, कर रहे थे ब्लैकमेल

- जय खोखरिया व उसके दो साथियों के खिलाफ एक और मामला दर्ज

GANG RAPE IN SURAT

Threats to burn acid after gang rape in katargam surat

- Made a porn video of tenth student, doing blackmail

- Another case registered against Jai Khokaria and his two associates