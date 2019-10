MURDER : कमलेश तिवारी की हत्या के मामले में सूरत से तीन गिरफ्तार

surat news : murder of kamlesh tiwari

- गुजरात एटीएस, यूपी पुलिस व सूरत पुलिस ने की कार्रवाई

- हथियार छिपाने के लिए मिठाई का डिब्बा सूरत से खरीदा, वहीं भगवा कुर्ते भी सिलवाएं गए

- Gujarat ATS, UP Police and Surat Police took action in surat - To hide weapons, we bought a sweet box from Surat, while saffron kurtas were also stitched.