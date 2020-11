FRAUD : जानिए कैसे तीन ठगों ने एटीेएम पर की कारस्तानी ?

- एटीएम कार्ड बदल कर तीन ठगों ने किए 25 हजार पार

- पांडेसरा में चाइनीज स्टॉल धारक कर दिया था मदद का झांसा

- ऑटो रिक्शा गैंग ने व्यापारी की जेब से किए 55 हजार पार

- The Chinese stall holder in Pandesara was sworn in for help

- Auto rickshaw gang crossed 55 thousand from merchant's pocket