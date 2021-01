FIRST REPUBLIC DAY : हरिपुरा से लाए गए 76 फीट लंबे पोल पर फहराया था तिंरगा

- सत्याग्रही निरंजना कालार्थी ने पत्रिका के साथ ताजा की बारडोली के स्वराज आश्रम में पहले गणतंत्र दिवस की यादें

- Satyagrahi Niranjana Kalarthi refreshes her memories with PATRIKA of the first Republic Day at the Swaraj Ashram in Bardoli