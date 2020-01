दांत किटकिताती सर्दियां आई, मौसमी बीमारियां लाई

सिलवासा. उत्तरी राज्यों में बर्फबारी एवं ठंडक का असर संघ प्रदेशों में दिखाई दे रहा है। सर्दी बढऩे के साथ लोग मौसमी बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। श्री विनोबाभावे सिविल अस्पताल में बाह्य रोगी पंजीकरण, ओपीडी एवं दवा वितरण केन्द्र के बाहर मरीजों की लम्बी-लम्बी कतारंे लगने लगी हैं। डॉक्टरों के अनुसार डेंगू का प्रकोप कम हुआ है, परन्तु सर्दी-जुकाम, खांसी, वायरल, ज्वर, टायफायड जैसे मौसमी रोगी बढ़ गए हैं।

माह के शुरुआती दिनों से मौसम में खास परिवर्तन देखने को मिल रहा है। उत्तरी राज्यों में बर्फबारी से तापमान में तेजी से गिरावट आई है। रात का पारा गिरकर 11.2 डिग्री सेल्सियस आ गया है। बढ़ी सर्दी ने जनजीवन को ठिठुरा दिया है। डॉ. विनोद कुमार ने बताया कि ठंडे मौसम से विभिन्न बीमारियों के वायरस सक्रिय हो जाते हैं। तापमान बदलने से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में उतार-चढ़ाव होता रहता है, जिसके कारण बुखार, खांसी, सर्दी, वायरल बुखार होने की आशंका बढ़ जाती है। इस बुखार में रोगी के शरीर का तापमान बढक़र 100 से 103 डिग्री तक पहुंच जाता है। रोगी को सिरदर्द, खांसी, जुकाम, उल्टी दस्त जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। सर्दी से बचाव ही इसका एकमात्र उपाय है। बुखार आने पर तुरंत नजदीकी अस्तपताल में दिखाएं।

