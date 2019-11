Surat News; दीपावली वेकेशन मेें दानह में उमड़े सैलानी

सिलवासा. दीपावली अवकाश में पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की संख्या बढ़ी है। लॉयन सफारी, सतमालिया अभयारण्य, दुधनी जेटी, दादरा उद्यान, खानवेल बट्टरफ्लाई, नक्षत्र वन, अथाल स्वामीनारायण मंदिर में बड़ी संख्या में पड़ोसी राज्यों से लोग आ रहे हैं। सैलानियों के आगमन से पर्यटक स्थलों पर बहार छाई है।

शैक्षणिक संस्थान बंद होने से पर्यटन स्थलों पर लोगों की भीड़ है। गांधी जयंती से पर्यटन विभाग ने दपाड़ा सतमालिया एवं वासोणा लॉयन सफारी खोल दिया है, जिसके साथ पर्यटको की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है।

लॉयन सफारी में शेर देखने रोजाना 700-800 पर्यटक आ रहे

लॉयन सफारी में एकमात्र शेर है, जिसे देखने के लिए रोजाना 700-800 पर्यटक आ रहे हैं। आदिवासी संग्रहालय, खानवेल बट्टर फ्लाई उद्यान, दादरा उद्यान, अथाल नक्षत्र वन, स्वामीनारायण मंदिर, मधुबन डेम, बिन्द्राबीन रामेश्वर मंदिर, दूधनी नौका विहार सैलानियों के पसंदीदा केन्द्र बने हंै। स्वामीनारायण मंदिर में दूर-दूर से सैलानी पधार रहे हैं। ग्रामीण देवी-देवताओं के मंदिरों में भी पर्यटकों की खासी भीड़ लग रही है। दूधनी जेटी पर मुंबई व महाराष्ट्र से ज्यादा लोग आ रहे हैं। जलाशय में किनारों तक पानी भरा होने नौका विहार का लुत्फ उठाने के लिए सैलानियों का मेला लगने लगा हैं। वरिष्ठ अधिकारी विजय पटेल ने बताया कि प्रदेश में नवम्बर में सर्वाधिक पर्यटक आते हैं। वर्षभर में 9 लाख से अधिक पर्यटक दानह की धरती पर आते हैं। इस वर्ष पर्यटकों की संख्या बढऩे की उम्मीद है। हरे भरे जंगल और पहाडिय़ों के बीच बनाए गए कौंचा हेल्थ गार्डन की प्रशंसा दक्षिणी गुजरात में होती है। यहां भ्रमण के लिए देश की नामी-गिरामी हस्तियां आती रहती हैं। विख्यात चित्रकारों ने इस गार्डन की सौम्यता को अपने कैनवास में सजाया हैं। कौंचा गार्डन में सुदूर पर्वतीय रमणीक आनंद के लिए मशहूर हैं। इसमें आधुनिक दर्जे के संकुल बने हैं।

बट्टरफ्लाई उद्यान भी पर्यटकों से भर गया

दीपावली के बाद खानवेल बट्टरफ्लाई उद्यान भी पर्यटकों से भर गया है। तितलियों की प्रकृति के साथ घनिष्ठता, नई प्रजातियां,आकर्षित करने वाली फुलवारी, लम्बी लम्बी क्यारियां, रात्रिचर गृह, सुन्दर उद्यान, ग्रीन हाऊस, फूलों की सैकड़ों प्रजातियों वाला यह गार्डन पर्यटक देखे बिना नहीं रहते। साकरतोड़ नदी के किनारे बने इस उद्यान में देशभर में पाई जाने वाली 60 से अधिक तितलियों की प्रजातियां विद्यमान हैं। पर्यटकों के लिए यह उद्यान आकर्षक केन्द्र के रूप में उभरा है।

