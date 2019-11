Surat News; संघ प्रदेश दमण में पर्यटकों की उमड़ी भीड़

दमण. दिवाली वेकेशन से दमण में पर्यटकों की भारी भीड़ जमा है। यह भीड़ लाभ पंचमी तक रहेगी। दिवाली के समय गुजरात में मिनी वेकेशन माना जाता है। दिवाली पर अपनी दुकानों को बंद रखते हैं जो लाभ पंचमी के दिन फिर से शुरू करते हैं। इन छुट्टियों में पर्यटन स्थलों पर भारी भीड़ रहती है।

दमण में सूरत, नवसारी,वड़ोदरा, अहमदाबाद और महाराष्ट्र से भी पर्यटक आते हैं। दमण के देवका बीच और जंपोर बीच पर पर्यटकों की भारी भीड़ है।

