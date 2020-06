TRAFFIC POLICE : चालान कटा तो सडक़ पर हुए ड्रामें जानकर चौंक जाएगें आप !

TRAFFIC POLICE : चालान कटा तो सडक़ पर हुए ड्रामें जानकर चौंक जाएगें आप !

SURAT TRAFFIC POLICE

- गोतालावाड़ी में पुलिस को लुटेरा बता कर पांच जनें सडक़ पर लेट गए फिर पुलिसकर्मियों से की मारपीट वहीं पांडेसरा बाटलीबॉय में युवक ने मोटरसाइकिल फूंकने का किया प्रयास

Shocking ramas on road for traffic challan in surat ! In Gotlawadi, five men lay on the road after telling the police lootera then they beaten up policemen, while in Pandesara Batliboy, the youth tried to burn his own motorcycle on road.