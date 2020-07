EXAM : ट्रैफिक पुलिस लेगी परीक्षा,100 विजेताओं को मिलेंगे ईनाम



- ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर ले सकेंगे हिस्सा

- Will be able to register on the surat traffic police website