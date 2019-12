CAA ऊपर तिरंगा, नीचे समर्थन का सैलाब

सूरत. नागरिकता संशोधन एक्ट और एनआरसी को लेकर एक ओर देशभर में विरोध हो रहा है तो दूसरी ओर इसके समर्थन में शहर-शहर रैलियां और कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सूरत में मंगलवार को सूरत नागरिक समिति के बैनर तले विशाल रैली निकालकर सीएए और एनसीआर का समर्थन किया गया। रैली में शामिल लोग सौ मीटर से ज्यादा लंबा तिरंगा लेकर चल रहे थे। आलम यह था कि सड़क पर नीचे समर्थकों का सैलाब था और उनके सर के ऊपर तिरंगा था, जिसे हजारों हाथों ने थाम रखा था। इस रैली में सांसद और विधायक समेत शहर के गणमान्य और आमजन शामिल थे।

सिटीजन अमेंडमेंट बिल के लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद से ही देशभर में इसका विरोध कर रहे लोग सड़कों पर हंगामा कर रहे हैं। विरोध ने देश को हिंसा की चपेट में ला दिया है। राष्ट्रपति के बिल पर हस्ताक्षर करने के बाद जब यह कानून बना, लोगों का विरोध भी उग्र हो गया। सूरत में भी लोगों के एक समूह ने नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर का विरोध किया। इसी बीच जब देश विरोध की आंच में झुलस रहा था, सीएए के समर्थन में भी लोग जुटने लगे हैं। विरोध के बीच सीएए और एनआरसी के समर्थन की इस मुहिम ने सूरत में भी दस्तक दी।

