कैनवास पर रंगों से अनाथ बच्चों की जिंदगी में खुशियों के रंग भरने की कोशिश



- जयपुर के सुरमन संस्थान और यूथ फ़ॉर गुजरात की ओर से 24 घंटे की लाइव मैराथन पेटिंग का आगाज

- 24-hour live marathon petting in surat by Surman Sansthan of Jaipur and Youth for Gujarat