एम्ब्रॉयडरी कारखाने से भारी भरकम मशीनरी चुराने वाले दो गिरफ्तार

- टेम्पो और क्रेन लेकर आए थे चोरी करने, दरवाजे का ताला और दीवार का हिस्सा तोड़ कर ले गए थे

- Tempo and crane were brought to steal, broke the lock of the door and part of the