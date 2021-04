भाजपा की पूर्व पार्षद के पुत्र समेत दो गिरफ्तार, तीन दिन के रिमांड पर

- एक्सपायर हो चुके रेमडेसिवीर इंजेक्शन बेचने का मामला..

- निजी अस्पताल के स्टॉकिस्ट से हासिल किए थे एक्सपायर इंजेक्शन

- The case of selling expired remdesvir injection ..

- Expire injections were obtained from private hospital stockists