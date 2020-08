MOBILE CHORI RACKET IN SURAT : चोरी के 21 मोबाइल के साथ दो गिरफ्तार



- पैसेन्जरों को ऑटो रिक्शा में बिठा उनकी जेब से चुराए थे मोबाइल

- Passengers were stole from their pockets in an auto-rickshaw mobile