SCAM : अलग-अलग मॉडल की दो कारे, दोनों का रजिस्ट्रेशन नंबर एक !

Big scam in Surat and Bardoli RTO

Two cars of different models, both registration number one!

- सालों से थी सडक़ पर, सूरत और बारडोली आरटीओ में बड़ा घोटाला

- कार मालिक कई महीनों से काट रहा है दोनों आरटीओ के चक्कर, सुनवाई नहीं

- There was a big scam in Surat and Bardoli RTO for years

- Car owner has been cutting both RTO affair for many months, no hearing