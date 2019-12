SPORTS : राजस्थान की दो बेटियों ने खरीदी ‘पुणे वॉरियर्स’

SURAT NEWS :

- Two daughters of Rajasthan got tram of 'Pune Warriors'

- टेनिस प्रीमियर लीग (टीपीएल) में सोनाली बेंद्रे हैं टीम की ब्रांड एम्बेसेडर

- Sonali Bendre is the brand ambassador of the team in Tennis Premier League (TPL)