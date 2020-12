दो लोडेड पिस्तौल के साथ दो हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार



- अहमदाबाद में पुलिस पर की थी फायरिंग, राजस्थान व कर्नाटक समेत तीन राज्यों में दो दर्जन मामले दर्ज

- Police firing in Ahmedabad, two dozen cases registered in three states including Rajasthan and Karnataka