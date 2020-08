CHEATING : 23 जनों से 7.89 लाख की ठगी के आरोप में महिला समेत दो गिरफ्तार



- रिलांयस व ओएनजीसी में नौकरी दिलवाने का दिया था झांसा

- had given the deception to get jobs in Reliance and ONGC in surat