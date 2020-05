Molested : दरगाह में दो मासूम बच्चियों से छेड़छाड़

covid19: lockdown in surat

- चॉकलेट का लालच देकर ले गया था दरगाह की देख रेख करने वाला युवक, लालगेट की खजूरावाड़ी में हुई घटना

Two innocent girls were molested in the dargah of surat

- Taking the greed of chocolate, the young man who took care of the dargah, happened in Khajurawadi of Lalgate