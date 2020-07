ATTACK : दो जनों ने धारदार हथियारों से मनपा के सफाई कर्मी पर किए दर्जनों वार

- पुरानी रंजिश के चलते पांडेसरा में सरेआम हुआ जानलेवा हमला, हालात नाजुक निजी अस्पताल में भर्ती



- Due to chronic envy, a fatal attack in Pandesara, the situation is admitted in a critical private hospital