CRIME IN SURAT : दो हत्याएं, एक के पेट में चाकू घोंपा, दो गुटों में हिंसा

- शहर में अपराध बेलगाम...

- 24 घंटों में लिम्बायत, अमरोली व अडाजण में चार वारदातें

Crime in the city is rampant...

four incidents in 24 hours in Limbayat, Amroli and Adajan

सूरत Published: September 01, 2022 09:49:26 pm

सूरत. पिछले 24 घंटों के दौरान हत्या, हत्या के प्रयास व दो गुटों की बीच हिंसा की चार वारदातें सामने आई हैं। लिम्बायत में पुरानी रंजिश के चलते चार जनों ने मिलकर युवक की हत्या कर दी। इसी तरह से अमरोली में छह जनों ने मिलकर एक श्रमिक युवक को मौत के घाट उतार दिया। अडाजण में एक युवक के पेट में चाकू घोंप दिया। वहीं, लिम्बायत में ही गणपति स्थापना के दौरान नाचने को लेकर दो गुटों के बीच झड़प हो गई। त्यौहार के दौरान हुई इन गंभीर वारदातें पुलिस की गश्त पर भी सवाल खड़े कर रही है।

बजरंगनगर में युवक की हत्या, दो हमलावर भी घायल : लिम्बायत के बजरंगनगर में पुरानी रंजिश के चलते राकेश अन्ना, साईं गणेश उर्फ छोटा बप्पी, विनोद उर्फ विक्की व श्रीकांत ने मिल कर गोडादरा शिवशक्ति रेजिडेंसी निवासी केतन हेडाऊ की हत्या कर दी। मकर संक्राति पर पतंग उड़ाने के दौरान केतन के साथ उनका विवाद हुआ था, तब से वे रंजिश रखे हुए थे। रात आठ बजे बजरंग नगर ममता टॉकिज के पास केतन के भाई कमलेश का राकेश व उसके साथियों से आमना- सामना हुआ। एक दूसरे को घूर कर देखने की बात को लेकर विवाद हुआ और उन्होंने कमलेश को पीट दिया। कमलेश ने फोन कर केतन व अपने मित्र को बुला लिया। केतन के वहां पर पहुंचने पर उन्होंने धारदार हथियारों से एक-दूसरे पर हमला किया। जिसमें केतन की मौत हो गई। राकेश व गणेश भी घायल हो गए। राकेश की हालत गंभीर बताई जा रही है। लिम्बायत पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत दर्ज की है। किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया है।



अमरोली में छह जनों ने श्रमिक को उतारा मौत के घाट : अमरोली पुलिस को अंजनी इंडस्ट्रियल एस्टेट के एक खुले मैदान से गुरुवार दोपहर एक युवक का शव बरामद हुआ था। खून सने शव की शुरू में शिनाख्त नहीं हो पाई थी, लेकिन बाद में सायण रोड गायत्री नगर निवासी प्रमोद महाराणा ने मृतक की शिनाख्त विजय महाराणा (46) के रूप में की। प्राथमिक पड़ताल में पता चला कि विजय इसी क्षेत्र में दिहाड़ी मजदूरी करता था। बुधवार मध्यरात्रि बाद करीब एक बजे उसका अन्य श्रमिकों रत्नाकर प्रधान उर्फ बाबू, रविन्द्र प्रधान, पप्पू उर्फ पांडा, मनोज प्रधान व अन्य दो जनों के साथ विवाद हुआ था। जिसकी रंजिश रख कर उन्होंने लाठी, डंडों से वार कर उसे मौत के घाट उतार डाला और मौके से फरार हो गए। मामले की जांच कर रहे पुलिस निरीक्षक वी.यू. गडरिया ने बताया कि हत्या का कारण पता नहीं चल पाया है। हमलावर फरार है।



युवक चाकू घोंपा, आंतें निकल गई : अडाजण थाना क्षेत्र के पालनपुर जकातनाका इलाके में मोटरसाकिल पर आए दो जनों ने एक युवक के पेट में चाकू घोंप दिया और फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक हनीपार्क रोड मनपा आवास निवासी अर्जुन सूर्यवंशी अपने रिश्तेदार सागर के साथ बुधवार रात पालनपुर जकातनाका मुक्तानंद सोसायटी के पास खड़ा था। उस दौरान एक मोटरसाइकिल पर दो अज्ञात युवक आए। उन्होंने किसी बात को लेकर सागर के साथ झगड़ा शुरू कर दिया। उनमें से एक चाकू निकाल कर सागर के पेट में घोंप दिया और दोनों भाग निकले। सागर के पेट से आंतें बाहर निकल आई। अर्जुन ने उसे निकट के निजी अस्पताल पहुंचाया। सागर की हालत गंभीर बताई जा रही है।



गणेश स्थापना पर नाचने की विवाद में हुई हिंसा : लिम्बायत के हनुमान मोहल्ले में गणपति स्थापना के समय नाचने के दौरान बुधवार रात हाथ टच होने को लेकर दो युवकों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा की दो गुट आमने-सामने हो गए। इनमें महिलाएं भी शामिल थीं। दोनों गुटों के बीच मारपीट और पथराव हुआ। पुलिस मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाया। पुलिस ने दोनों पक्षों की और से एक दूसरे के खिलाफ शिकायतें दर्ज की है। मारपीट, जाति को लेकर अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने के मामले में नौ जनों को नामजद किया है। जबकि मारपीट और उपद्रव मचाने के दूसरे मामले में छह जनों को नामजद किया है। ---------------------------------------------------



