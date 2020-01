CHORI : टिफिन में छिपा कर 3.51 करोड़ के हीरे ले उड़े दो नेपाली युवक

surat news :

- सूरत के कतारगाम गोटालावाडी क्षेत्र में स्थित हीरा कारखाने में चोरी से सनसनी

- पिछले पन्द्रह वर्षो से इसी कारखाने में काम कर रहे थे दोनों युवक, घर पर ताला परिवार भी गायब

Two Nepalese youths flew away with diamonds worth 3.51 crores hidden in tiffin

- Sensation of theft in diamond factory located in Qatargam Gotalavadi area of Surat

- For the last fifteen years both the youths were working in the same factory, the lock family also disappeared at home