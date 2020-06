वापी में कोरोना के दो नए मामले

वापी. वापी में दो समेत वलसाड जिले में कोरोना के चार नए मरीज शुक्रवार को सामने आए। इसके साथ ही कोरोना संक्रमितों की संख्या 92 हो गई है।

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इसमें वापी के हरिया पार्क निवासी 59 वर्षीय तथा कोपरली रोड स्थित धनलक्ष्मी कॉम्प्लेक्स निवासी 65 वर्षीय व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके अलावा वलसाड के भागड़ावाड़ा में 40 वर्षीय तथा रोला में 31 वर्षीय पुरुष की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सभी का इलाज कोविड -19 अस्पताल में शुरू किया गया है। उनके आवासीय विस्तारों को सील कर संपर्क में आए लोगों को भी क्वारंटाइन करने में स्वास्थ्य विभाग जुट गया है।

