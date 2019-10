GOLD SMUGGLING : दो जनों के पास मिला इतना सोना की पुलिस भी चौंक गई

surat news :

- वेड रोड से २७ लाख रुपए के सोने के साथ दो जनों को धर दबोचा, दुबई से तस्करी कर लाया गया, जंबूसर ले जा रहे थे

-Two people got so much gold police was also shocked in surat

- Two people with gold worth Rs 26 lakhs from Wade Road were caught and smuggled from Dubai, carrying Jambusar