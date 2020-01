ISIS आतंकी की मदद करने वाले दो लोग हिरासत में

भरुच. वड़ोदरा शहर के गोरवा मधुनगर इलाके में स्थित एक मकान से गुजरात एटीएस की ओर से गुरुवार को आइएसआइएस से जुड़े एक आतंकी जफर अली को गिरफ्तार किया गया था। जफर अली को लॉजिस्टिक सपोर्ट करने के मामले में एटीएस की टीम ने जफर अली से पूछताछ के बाद भरुच जिले की जंबूसर कस्बे से दो लोगों को हिरासत में लिया है। जंबूसर के दोनों युवकों से एटीएस की टीम सघन पूछताछ कर रही है।

उधर आइएसआइएस के कथित आतंकवादी जफर अली द्वारा कई बार जंबूसर आने एवं यहां पर कुछ युवकों को जेहादी रूप से तैयार करने के लिए बैठक करने की बात भी एटीएस को मिली है। एटीएस के साथ भरुच पुलिस भी जंबूसर में जफर अली के संपर्क में आए लोगों की खोज रही है।

आइएसआइएस के कथित आतंकवादी जफर अली को वड़ोदरा में रहने खाने व पूरे प्रदेश में कहीं पर भी जाने की व्यवस्था करने के मामले में एटीएस की टीम ने जंबूसर कस्बे के घांचीवाड़ इलाके में रहने वाले और कपड़ा की फेरी लगाने वाले अखरार इकबाल पटेल व भागलीवाड़ में रहने वाले तथा दर्जी का काम करने वाले मुबारक अब्दुल मलेक को हिरासत में लिया है। दोनों से सुरक्षा एजेंसियां गहन पूछताछ क र रही हैं।

पुलिस के अनुसार वड़ोदरा शहर के गोरवा इलाके से गिरफ्तार किया गया आइएसआइएस एजेंट जफर अली छब्बीस दिसंबर से वड़ोदरा में किराए के मकान में रह रहा था। उसके द्वारा सिमी के नए अवतार माने जाने वाले पीएफआई का ढांचा बड़ोदरा में तैयार किया जा रहा था। पकड़े गए आइएसआइएस एजेंट के पास से एटीएस ने ऑटोमेटिक पिस्टल भी अपने कब्जे में ली है। जफर अली गोरवा में अब्दुल रहीम के नाम से रह रहा था। जफर अली को वड़ोदरा में जंबूसर से लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल रहा था। जफर अली के द्वारा जंबूसर के चार युवकों का ब्रेनवाश भी किए जाने की जानकारी एटीएस को मिली है। वह युवकों को जेहादी हरकत के लिए मानसिक रूप से तैयार कर रहा था।

उल्लेखनीय है कि इसके पहले आतंकवादी साजिद मंसूरी, यूनुस भटकल का कनेक्शन भी भरुच के साथ जुड़ चुका था। अहमदाबाद में हुए बम धमाके सहित अन्य आतंकवादी घटनाओं में भरुच जिले का नाम पूर्व में आ चुका है।

यूपी को दहलाना चाहते थे गिरफ्तार तीन ISIS आतंकी, विदेशी हैंडलर की तलाश में दिल्ली पुलिस

https://www.patrika.com/ahmedabad-news/isis-suspect-vadodara-tamil-nadu-gujarat-ats-gujarat-gorwa-5620911/

MP और UP के साथ देशभर में हाई अलर्ट, कई ठिकानों पर छापेमारी

#Terrorist Attack क्या लखनऊ में मारा गया ट्रेन ब्लास्ट का आतंकी सैफुल ?

Breaking:लखनऊ में आतंकी, यह थी प्लानिंग

Gujarat ATS: A terrorist named Zafar Ali has been arrested from Vadodara's Gorva area. He is wanted in Tamil Nadu. From last 10 to 12 days, he was in Vadodara to spread ISIS module. pic.twitter.com/dnJ12VEAL4