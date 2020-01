arrested : कोटा के हिस्ट्रीशीटर रणवीर चौधरी हत्याकांड में दो शूटर गिरफ्तार

muder of historyheater ranveer choudhary

- सूरत के पालनपुर पाटिया क्षेत्र में छिपे थे, सूरत व नवसारी क्राइम ब्रांच ने संयुक्त रूप से की कार्रवाई

- Palanpur Patia area of Surat were hidden, Surat and Navsari Crime Branch joint action