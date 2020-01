एन्काउन्टर आशंका में लोगों ने खिडक़ी दरवाजे किए बंद...और फिर हुआ ये ...!

एन्काउन्टर की आशंका में लोगों ने खिडक़ी दरवाजे किए बंद...और फिर हुआ ये ...!

SURAT NEWS : In the fear of encounter, people closed the window doors ... and then this happened in surat ...! - कोटा के हिस्ट्रीशीटर रणवीर चौधरी हत्याकांड में दो शूटर सूरत से गिरफ्तार - सूरत एवं नवसारी क्राइम ब्रांच ने संयुक्त रूप से की कार्रवाई - वारदात के बाद से सूरत के पालनपुर पाटिया क्षेत्र में छिपे हुए थे - Two shooters arrested from Surat in Kota's historyheater Ranveer Chaudhary murder case - Surat and Navsari Crime Branch joint action - Since the incident, Palanpur Patiya area of S