जानिए युएस डॉलर का झांसा देकर कैसे साढ़े चार लाख ले उड़े दो ठग ?



- पीडि़त ने अकाउन्टेंट ने अठवालाइन्स थाने में दर्ज करवाई प्राथमिकी

- The victim lodged an FIR at the Atwalines Police Station surat for cheating of 4.50 lakh rupees in exchange of us dollers.