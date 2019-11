Surat News; मौत से खेलते दोपहिया वाहन चालक

सिलवासा. सडक़ दुर्घटनाओं में दोपहिया वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या अधिक है। इसमें नाबालिग बच्चों की बड़ी तादाद है। पुलिस आंकड़ों पर गौर करें तो प्रदेश में गत वर्ष सडक़ दुर्घटनाओं में कुल 43 व्यक्तियों ने जान गंवाई है, जिसमें 14 नाबालिग शामिल हैं। सडक़ों पर 18 वर्ष से कम उम्र्र के अप्रशिक्षित बच्चों को दोपहिया वाहनों पर स्टंट करते देखा जा सकता है। कई किशोर बच्चे सडक़ों पर दोपहिए वाहनों को बेहद लापरवाही से दौड़ते हैं, जिसका अंजाम दुर्घटना होता है। इन बच्चों को वाहन ड्राइविंग का न तो अनुभव है और न ही लाइसेंस। ऐसे बच्चों को मोटर साइकिलों पर दौड़ लगाने से रोकने वाला कोई नहीं है। पुलिस का कहना है कि किशोरवय के बच्चों को दोपहिया मोटर वाहन खरीदकर देने के लिए अभिभावक जिम्मेदार हैं। बच्चों को उन्नत शिक्षा और संस्कार की बजाए अभिभावक महंगे मोबाइल, दोपहिया बाइक, स्कूटी और मनचाहे भ्रमण की छूट देते हैं। यातायात के नियमों की अवहेलना करने वाले बिना लाइसेंस वाले बच्चों को दंडित किया जाता है।

सिलवासा. सरल सेवा केन्द्रों पर सर्वर डाउन होने से कामकाज प्रभावित हो रहा है। सरकारी कामकाज के डिजिटल सिस्टम में खामियों का परिणाम आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। सरल सेवा केन्द्रों पर मनचाहे इंटरनेट बंद होने की शिकायतें मिल रही हैं।

सरकारी कामकाज में निष्पक्षता एवं पारदर्शिता लाने के साथ लोगों को घर बैठे सुविधा देने के लिहाज से प्रशासन डिजिटल सेवा प्रारम्भ की है। गांवों में 11 सरल सेवा केन्द्र खोले गए हैं। सरल सेवा केन्द्रों पर ऑनलाइन आवेदन करके निवास, आय, पेंशन, जमीन दस्तावेज, छात्रवृत्ति, रेल व हवाई टिकट, चुनाव पहचान, सरकारी बिलों की अदायगी आदि घर के नजदीक प्राप्त किए जा सकते हैं। लोगों का आरोप है कि सरल सेवा केन्द्रों पर सर्वर कभी भी डाउन हो जाता है, जिससे आवेदन भरने में काफी समय लग जाता है। पिछले कई दिनों से ई-डिस्ट्रीक्ट सेवा में खामियों की वजह से सर्वर डाउन की समस्या बढ़ गई हैं। इस बारे में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं।

