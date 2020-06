HADASA : डायमंड बुर्स में मिट्टी ढहने से दो श्रमिकों की मौत



- इंजीनीयर और सुपरवाइजर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज

Two workers died due to soil collapse in Diamond Burse

Non-willful murder case registered against Engineer and Supervisor