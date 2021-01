SPA SEX RACKET : AHTU की कार्रवाई के बाद उमरा पुलिस ने की खानापूर्ती



- डूमस रोड के स्पा से चार थाई युवतियों समेत प्रबंधक को हिरासत में लिया

- Detained manager including four Thai girls from Spa of Doomus Road