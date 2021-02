accident : पुणा पाटिया पर बेकाबू बस टेम्पो और रिक्शे से टकरा कर डिवाइडर पर चढ़ी



- एक मौके पर ही मौत, महिला समेत तीन अन्य घायल, महिला की हालत गंभीर

- सुबह भीड़भाड़ के बीच खौफनाक हादसे से मौके पर मची अफरा तफरी

- Death of one, three other injured including woman, woman's condition critical

- Amidst the crowd in the morning, panic occurred on the spot