Accident : बेकाबू डंपर ने फूटपाथ पर सो रहे 21 जनों को कुचला,15 की मौत

- सूरत के कीम-मांडवी रोड पर कीम चौराहे के निकट हुआ हादसा

- गन्ना लदे ट्रैक्टर से टक्कर के बाद बेकाबू हुआ डंपर

- हादसे के शिकार अधिकतर श्रमिक राजस्थान के

- Accident near Kim cross road on Kim-Mandvi road in Surat

- Uncontrollable dumper after collision with sugarcane laden tractor

- Most of the workers of the accident are from Rajasthan