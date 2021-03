accident : बेकाबू लग्जरी कार ने तीन वाहनों को टक्कर मारी, युवती की मौत

- सूरत के वेसु में कर्फ्यू से पहले रात को दर्दनाक हादसा..

- कार के चालक नशे में होने की आशंका

- मौके पर ही गिरफ्तार

- Painful accident on the night before curfew in Vesu, Surat ..

- The driver of the car feared to be drunk

- Arrested on the spot