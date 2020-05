chori : उधना में 1.62 लाख के अंडरवीयर-बनियान चोरी

covid19 in surat

- लॉक डाउन होने पर राजस्थान गए व्यापारी की दुकान में हुई चोरी

Underwear-vest theft of 1.62 lakhs in Udhna

- Theft in the shop of a merchant who went to Rajasthan on lock down