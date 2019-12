Liberation Day celebrated; संघ प्रदेश प्रशासक का दावा, विकास कर रहा है दमण-दीव

दमण. दमण-दीव में 5 हजार करोड़ से ज्यादा के विकास कार्य चल रहे हैं। यह प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है। यह बात दमण-दीव एवं दानह के प्रशासक प्रफुल पटेल ने गुरुवार को 59वें मुक्ति दिवस के समारोह को संबोधित करते हुए कही। स्वामी विवेकानंद स्पोट्र्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित कार्यक्रम में प्रशासक पटेल ने ध्वजारोहण किया।

Celebrated 59th liberation day y of Daman & Diu at Bandodkar stadium, magnificent event started with unfurling the tricolor, saluting the excellent march past & appreciating various colorful cultural programs. Large of citizens enthusiastically attended & rejoice the occasion. pic.twitter.com/4D7wZkeQK2