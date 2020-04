covid19 in surat : हीरा बुर्स में फिर हंगामा, श्रमिकों ने वाहनों व कार्यालय में की तोडफ़ोड़

covid19 in surat : हीरा बुर्स में फिर हंगामा, श्रमिकों ने वाहनों व कार्यालय में की तोडफ़ोड़

- अहमदाबाद से नए 40 श्रमिक लाने पर कोरोना संक्रमण की थी आशंका

- पुलिस ने हालात पर काबू पाकर 22 को पकड़ा,150 के खिलाफ मामला दर्ज

covid19 in surat: uproar again in diamond burs, workers break into vehicles and office

- There was a possibility of corona infection on bringing new 40 workers from Ahmedabad

Police overcomes situation, arrests 22, case against 150