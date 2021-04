एसीपी ऑफिस में हंगामा व मारपीट, आरटीआई के लिए गया वकील गिरफ्तार



- वकील पक्ष का आरोप हैं कि जानकारी देने में ढिलाई के सवाल पर पुलिस ने पीटा

- Advocate party alleges that the police beaten up on the question of laxity in giving information