FIRING : रील लाइफ में ‘हीरो’ बनना था पर रीयल लाइफ में ‘विलन’ बन गया



- नवसारी में सूरत के हिस्ट्रीशीटर वसीम बिल्ला की गोली मार कर हत्या

- फ्लाइंग जट, जीएफ बीएफ जैसी फिल्मों में किया था वसीम ने अभिनय

- फोरेन्सिक पीएम के दौरान सिविल में जुटी परिजनों व परिचितों की भीड़

Was to become 'hero' in reel life but became 'villain' in real life

- Surat's Wasim Billa shot dead in Navsari

- Wasim acted in films like Flying Jute, GF BF

- Crowd of family and acquaintances engaged in civil during Forensic PM