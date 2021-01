SACHIN : ईंट भट्टे में ईंधन के तौर पर खतरनाक औद्योगिक कचरे का उपयोग



- जीपीसीबी की शिकायत पर सचिन पुलिस ने मालिक को किया गिरफ्तार

- महिला समाजिक कार्यकर्ता से शिकायत मिलने पर प्रशासन जागा

- Sachin police arrested owner on GPCB complaint

- Administration on wake of complaint from women social worker