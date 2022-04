GANAG : पैसेन्जरों को रिक्शा में बिठा कर मोबाइल करते थे पार

- ऑटो रिक्शा गैंग के चार गिरफ्तार, 11 मोबाइल फोन बरामद

#बीआरटीएस बसों में चुराते थे मोबाइल

- शातिर समेत दो जनें गिरफ्तार, सात मोबाइल फोन बरामद

सूरत. उधना पुलिस ने पैसेन्जरों को ऑटो रिक्शा में बिठा कर उनकी जेब से मोबाइल फोन पार करने वाले गिरोह के चार जनों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक ऑटो रिक्शा व ग्यारह मोबाइल फोन बरामद किए हैं। जब्त किए गए सामान की कीमत 1.28 लाख रुपए बताई गई है।

पैसेन्जरों को रिक्शा में बिठा कर मोबाइल करते थे पार