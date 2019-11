Surat News; समुद्री तूफान को लेकर वलसाड प्रशासन अलर्ट

वलसाड. समुद्री तूफान की आने की संभावना से जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। छह और सात नवंबर को तीथल समुद्र तट पर लोगों को जाने से मना किया गया है और एनडीआरएफ की एक टीम भी तैनात कर दी गई है।( NDRF deployed at Valsad)समुद्र में गए मछुआरों को संपर्क में रहने की सूचना दी गई है। मौसम विभाग द्वारा तटीय इलाके में महा चक्रवात की आशंका जताने के बाद कलक्टर ने आपात बैठक की। उपस्थित अधिकारियों को अलर्ट रहने की ताकीद की गई है। छह और सात नवंबर को सैलानियों को तीथल किनारे पर जाने से रोक लगाई गई है। तटीय इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सूचना भी दी गई है। इसके अलावा उमरसाड़ी, तीथल बीच और कोसंबा समेत कई जगहों पर एनडीआरएफ (NDRF)भी तैनात की गई है। मछली पकडऩे समुद्र में गए मछुआरों को वापस बुलाने की सूचना भी उन्होंने बैठक में दी और ज्यादा दूर निकल गए लोगों को संपर्क में रहने की सलाह दी है। तीथल बीच पर प्रशासन ने तूफान के कारण दो दिन लोगों की आवाजाही बंद रहने की सूचना का बैनर भी लगा दिया है। सुरक्षा के मद्देनजर तीथल बीच पर पुलिस को भी तैनात किया गया है और सरपंचों एवं समाज सेवकों को भी इस बारे में सूचना दी गई है।

सिलवासा. अरब सागर में उठे तूफान महा को लेकर दानह प्रशासन ने अधिकारियों को अलर्ट कर दिया है। प्रशासन ने कलक्टर कार्यालय में 24 घंटे डिजास्टर कंट्रोल रूम चालू कर दिया है। डिजास्टर टीम तूफान की रफ्तार पर नजर गड़ाए हुए है।

महा तूफान का साया गुजरात, महाराष्ट्र के अलावा दादरा नगर हवेली, दमण, दीव पर बना हुआ है। डिजास्टर कंट्रोल रूम के अनुसार तूफान का असर बुधवार देर रात से दिखने लगेगा। दमण समुद्र में तूफान के कारण डेढ़ मीटर ऊंचाई तक लहरें उठ सकती हैं। महा के आगमन से पूर्व 60 से 70 किमी की गति से तेज हवाएं चलने का अनुमान है, इसके बाद तेज बारिश हो सकती है। बुधवार देर रात एवं गुरुवार तडक़े दीव समुद्री तट पर तूफान के टकराने की आशंका है। प्रशासन ने महा के असर की आशंकाओं को देखते हुए मछुआरों को 10 नवम्बर तक समुद्र में नहीं जाने की हिदायत दी है।

India Meteorological Dept issues fresh weather updates for Nov 6 & 7, for Gujarat, Maharashtra, Daman and Diu, & Dadra and Nagar Haveli in the light of extremely severe cyclonic storm, MAHA. Fishermen have been asked to observe total suspension of fishing operations till Nov 6. pic.twitter.com/2bTOYyk8M1