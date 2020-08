स्वच्छता में वापी नगर पालिका को गुजरात में पांचवा स्थान



देश का 73वां सबसे स्वच्छ शहर है वापी

सूरत को देश में दूसरा स्थान मिला

Vapi is the 73rd cleanest city in the country

Surat gets second place in the country