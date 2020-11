VAHANCHORI : साढू की कमाई देख पत्नी देती थी ताने, त्रस्त युवक ने शुरू की चोरी

- चोरी की 30 मोटरसाइकिल के साथ शातिर गिरफ्तार

- हीरा कारखानों की पार्किंग से चुराता था कंपनी विशेष की मोटरसाइकिलें

The wife used to give taunt after seeing her daughter-in-law's earnings, the stricken youth started stealing motorcycles in surat

- He used to steal company-specific motorcycles from the parking of diamond factories