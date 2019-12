WANTED : पुलिस पीछे थी, वो भागा नहीं, फिर भी 19 दिन लगे पकडऩे में

SURAT NEW:

- मोटरसाइकिल किराए पर लेकर करता था मोबाइल और चेन स्नेचिंग

- वांछित शातिर शोएब उर्फ लाला गिरफ्तार, दो दर्जन से अधिक घटनाओं को दिया अंजाम

- Used to rent motorcycles and mobile and chain snatching

- Desired vicious Shoaib alias Lala arrested, executed over two dozen incidents