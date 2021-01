VIRAL : ‘पुलिस पकड़े तो कह देना भाजपा का पेज प्रमुख हूं, फिर भी न माने तो मुझे फोन करना’

- लिम्बायत विधायक के बयान का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल...

- कर्फ्यू के उल्लंघन के लिए नहीं कहीं यह बात : संगीता

'If you caught by police, then say I am BJP's page pramukh, yet if not believed then call me'

- This is not there for violation of curfew: Sangeeta