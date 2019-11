Valsad News; पुलिस के लोकदरबार में ग्रामीणों ने बताई समस्याएं



पुलिस का सीसीटीवी कैमरे लगाने और अपराधों को रोकने पर जोर

वलसाड एसपी सुनील जोशी भी रहे लोकदरबार में मौजूद

हादसे से बचने के लिए हेलमेट और सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाएं

Police insists on installing CCTV cameras and curbing crimes

Valsad SP Sunil Joshi was also present in the Lokdbar

Drive the helmet and seat belt to avoid an accident