VNSGU : प्लास्टिक ना केवल इंसानों के लिए बल्कि वन्य जीवों के लिए भी जान का खतरा

- रेट स्नेक Rat snake से पांच पलास्टिक बॉटल बाहर आई : सूरत के ओएनजीसी क्षेत्र में रेट स्नेक Rat snake (धामिन) बीमार हालत में दिकांश परमार को मिला जो वीएनएसजीयू VNSGU के जूलॉजी विभाग से पीएचडी कर रहा है। दीक्षांत ने जब रेट स्नेक Rat snake का एक्सरे करवाया तो उसके पेट में प्लास्टिक का कोई ठोस पदार्थ होने का पता चला। जब रेट स्नेक Rat snake का पेट साफ किया गया तो उसमें से होम्योपैथिक दवाई की पांच पलास्टिक बॉटल बाहर आई। बॉटल के बाहर आने के बाद रेट स्नेक Rat snake को राहत मिली। कुछ दिन उसकी देखभाल कर जंगल में छोड़ दिया गया। - ट्रिंकेट स्नेक Trinket snake में ऑडियो कैसेट की मिली टैप : उसी तरह एक दिन पीपलोद विस्तार से ट्रिंकेट स्नेक Trinket snake (रूप सुंदरी) मूर्त अवस्था में मिला। ट्रिंकेट स्नेक Trinket snake में थोड़ी जान बची थी तो इसका जल्द उपचार शुरू किया गया। इसका भी एक्सरे किया गया तो इसके पेट में ऑडियो कैसेट की टैप मिली। टैप को बाहर निकाल पेट साफ कर ट्रिंकेट स्नेक Trinket snake की जान बचाई गई। दिकांश ने बताया कि दो सांप के पेट में से प्लास्टिक single use plastic मिलने पर उसे और उसके साथ पीएचडी कर रहे व्रजेश पटेल को इस विषय पर शोध करने का विचार आया। वन्य जीव क्यों पलास्टिक single use plastic को खाना समझकर खाकर अपनी जान खतरे में डालते है। शोध में पता चला कि इंसानों की ओर से इधर उधर फेंका हुआ प्लास्टिक single use plastic का कचरा वन्य जीवों के लिए खतरा बन जाता हैं।

- चूहे की गंध प्लास्टिक पर होने से सांप की जान पर बना खतरा :

शोध में पता लगा कि रेट स्नेक Rat snake के पेट में जो होम्योपैथिक दवाई की पांच पलास्टिक single use plastic बॉटल मिली उस पर चूहे की गंध होगी। इस गंध से आकर्षित होकर सांप चूहे के छोटे बच्चे समझकर प्लास्टिक की बॉटल निगल गया होगा। उसे तरह ट्रिंकेट स्नेक Trinket snake (रूप सुंदरी) के पेट में जो ऑडियो कैसेट की ट्रैप मिल उस पर कोई छोटे से जीव की गंध होगी और इस गंध के चक्कर में सांप टैप निगलकर मुश्किल में घिर गया। जिससे उसकी जान पर बन आई। इसलिए शोध पेपर में उल्लेख किया गया है कि वन्य जीवों के साथ पानी में रहने वाले जीवों के साथ पक्षियों के लिए भी प्लास्टिक single use plastic खरनाक है। जानवरो में समझ कम होने के चलते गंध के चक्कर में प्लास्टिक single use plastic खाकर अपनी जान को खतरे में डाल देते हैं। इंसानों को प्लास्टिक single use plastic कचरे का ऐसे निकाल करना चाहिए जिससे वन्य के साथ पानी की जीवों को नुकसान ना पोहंचे।